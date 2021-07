Migrante cade da tetto e rischia di finire nel precipizio (Di venerdì 2 luglio 2021) Un Migrante è caduto dal tetto di una casa, nella tarda serata di ieri, a Grimaldi Inferiore, poco lontano dal valico frontaliero di Ponte San Luigi a Ventimiglia, ed è stato ricoverato all'ospedale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Unè caduto daldi una casa, nella tarda serata di ieri, a Grimaldi Inferiore, poco lontano dal valico frontaliero di Ponte San Luigi a Ventimiglia, ed è stato ricoverato all'ospedale ...

Advertising

SanremoNews : Ventimiglia, migrante tenta di scavalcare la recinzione di una casa e cade in un dirupo - MariellaLoi : RT @ilgiornale: Dopo i recenti fatti di #Roma, non ci sarebbero le condizioni per accusare il #migrante di tentato #omicidio. Per il gip, p… - CielonerNati : RT @babetta123: X il ghanese cade l'accusa di tentato omicidio X il gip ??non ci sono le condizioni x accusare il migrante di tentato omic… - babetta123 : X il ghanese cade l'accusa di tentato omicidio X il gip ??non ci sono le condizioni x accusare il migrante di tent… -