Madonna delle Grazie | l’omelia di Accrocca sulle donne morte nel Mediterraneo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “Occorre più umanità”. Monsignor Felice, arcivescovo di Benevento, celebrando la Santa Messa nella Basilica dellanel giorno del 2 luglio, festa della Patrona di Benevento e del Sannio, ha lanciato un durissimo atto d’accusa contro l’indifferenza della società civile e politica in relazione a quanto accade in questi giorni nelle acque attorno a Lampedusa. Innumerevoli le sciagure del mare per i tanti che cercano di trovare un futuro migliore in Europa. Le morti die bambini di queste ultime ore in pieno Mediteranno hanno ...