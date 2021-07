L’impegno di Gaia van der Esch per l’empowerment delle donne

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 luglio 2021) 22Ha viaggiato giovanissima tra il Medio Oriente, l’Africa e Ginevra, per conto di una ONG francese, finché non ha deciso di tornare studentessa, trasferendosi a Boston, dove ha frequentato un Master all’Università di Harvard. Classe ’87, Gaia van der Esch, nata a Roma da padre olandese e madre lombarda, dopo tredici anni all’estero, è ritornata nella propria terra per andare alla ricerca delle sue radici. Oggi collabora con la presidenza del G20, che è stata affidata al nostro Paese, e, ad aprile, ha pubblicato Volti d’Italia: Viaggio nei nostri pensieri, desideri e paure (Il Saggiatore), un reportage, compiuto a bordo della 600 di sua nonna, per raccontare la condizione delle donne e non solo. Dalle strade di campagna di Anguillaria Sabazia, il Comune in cui è cresciuta, alle missioni in Germania, Belgio, Tanzania, Giordania, Iraq, Stati Uniti, una narrazione che da personale si fa collettiva.