Italia, sei uno spettacolo (2-1): Barella e Insigne graffiano, Lukaku illude il Belgio ma torna a casa (Di venerdì 2 luglio 2021) Uno spettacolo tricolore, una valanga, una sinfonia . Chiamatela come volete, ma l'Italia - fino al rigore di Romelu Lukaku (grossa ingenuità di Di Lorenzo), e prima di un secondo tempo catartico e intenso... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 luglio 2021) Unotricolore, una valanga, una sinfonia . Chiamatela come volete, ma l'- fino al rigore di Romelu(grossa ingenuità di Di Lorenzo), e prima di un secondo tempo catartico e intenso...

Advertising

matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - LiaQuartapelle : Per Salvini e Meloni il futuro dell’Europa e quindi il futuro dell’Italia è con Orban. Per noi è con Draghi. Dimmi… - MISE_GOV : L’Italia riparte ?? Emessi sei francobolli della serie turistica “il patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati a… - anis_epis : RT @DaniloDeFalco7: L'immagine del tuo Europeo non può essere quella di te che piangi in barella. Sei stato il miglior giocatore dell'Itali… - CassioMagistris : @matteorenzi @ilgiornale Faccione,ti sei mai chiesto che hai fatto col tuo golpe? Draghi dona 5miliardi alla Fiat,p… -