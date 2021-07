Insigne elogiato dalla Rai | Voto otto! Con una dedica per il gol segnato

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 luglio 2021) Non poteva passare inosservata la straordinaria prestazione del numero dieci del Napoli e della Nazionale, autore di uno strepitoso gol che ha momentaneamente portato l'Italia in vantaggio per 2-0. Oltre al prestigioso riconoscimento di "Star of the match" da parte della UEFA,si è guadagnato anche un incredibile otto in pagellaredazione della RAI. "Lorenzootto. Partita sontuosata a chi dice che scompare nelle gare decisive. La perla il gol da campione esaltato anche da Gary Lineker, uno che se ne intende".