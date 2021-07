Iliad ha inaugurato il suo ventesimo Store con omaggi per i presenti (Di venerdì 2 luglio 2021) Iliad continua ad ampliare la propria presenza nel Paese con l'apertura di nuovi Store fisici e oggi ne ha inaugurato un altro a Bari L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 2 luglio 2021)continua ad ampliare la propria presenza nel Paese con l'apertura di nuovifisici e oggi ne haun altro a Bari L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Iliad ha inaugurato il suo ventesimo Store con omaggi per i presenti - telefoniatoday : In questo venerdi 2 luglio, iliad ha appena inaugurato, presso il parco commerciale Casamassima nella città metropo… - unifreenews : In questo venerdi 2 luglio, iliad ha appena inaugurato, presso il parco commerciale Casamassima nella città metropo… -