Fedez | la nail art a tema Mille

Advertising

___coldplayer : Totalmente invidiosa delle nuove unghie di @fedez ???? ?????? Sono troppo belle, la nail art dell’estate 2021! -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez nail

... - base & shiny top coat - 2 smalti noon: on air e faded - buffer - sgrassante 70 ml - solvente rimozione 70 ml - pennelloart - easy led lamp 360 w 68,80 - Scopri di più Layla noon by......Stiamo ovviamente parlando del kit smalto semipermanente 2021 di Layla Cosmetics NooN by, ... 2 smalti colorati, lima buffer , sgrassante, solvente per la rimozione e pennellino per- art . ...Fedez: le unghie del rapper divertono il web e sponsorizzano il nuovo tormentone dell'estate con Orietta Berti e Achille Lauro ...Fedez ha mostrato sui social una manicure ispirata a Mille, la canzone con Orietta Berti e Achille Lauro: la foto fa il pieno di like su Instagram.