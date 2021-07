Facebook sta testando nuovi avvisi contro i contenuti estremisti (Di venerdì 2 luglio 2021) Facebook sta testando nuovi avvisi che metteranno gli utenti in collegamento col supporto e le risorse anti-estremismo, che appariranno quando l’azienda riterrà che l’utente possa conoscere qualcuno che potrebbe essere vicino a posizioni estremiste o sia stato esposto a contenuti estremisti. A riferirlo è CNN Business. In una dichiarazione rilasciata a The Verge, un portavoce di Facebook ha detto che il test fa parte “di un più ampio lavoro dell’azienda per valutare modi per fornire risorse e supporto alle persone su Facebook che potrebbero essere state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021)stache metteranno gli utenti in collegamento col supporto e le risorse anti-estremismo, che appariranno quando l’azienda riterrà che l’utente possa conoscere qualcuno che potrebbe essere vicino a posizioni estremiste o sia stato esposto a. A riferirlo è CNN Business. In una dichiarazione rilasciata a The Verge, un portavoce diha detto che il test fa parte “di un più ampio lavoro dell’azienda per valutare modi per fornire risorse e supporto alle persone suche potrebbero essere state ...

