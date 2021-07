Europei, il console: 'Grande entusiasmo a Monaco per Nazionale' (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella comunità italiana bavarese "c'è molto entusiasmo per questa Nazionale: rappresenta bene la Grande generosità e l'orgoglio di essere italiani, che poi è la cifra delle comunità italiane nel mondo"... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella comunità italiana bavarese "c'è moltoper questa: rappresenta bene lagenerosità e l'orgoglio di essere italiani, che poi è la cifra delle comunità italiane nel mondo"...

Ultime Notizie dalla rete : Europei console Europei, il console: 'Grande entusiasmo a Monaco per Nazionale' Attendiamo con calore l'appuntamento", dice all'Ansa il console che sarà in tribuna assieme all'ambasciatore italiano in Germania, Armando Varricchio. "In Baviera c'è una comunità italiana di 127mila ...

A Bruxelles tutti pazzi per il derby Italia-Belgio (di Enrico Tibuzzi) - BRUXELLES - Tutto pronto in Belgio per seguire il derby dell'anno tra Les Diables Rouges e gli Azzurri. Le bandiere tricolori sono esposte un po' ovunque - specie a Bruxelles, Li ...

