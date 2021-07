Dite la verità pure voi vi siete rifiutati di esultare al goal di Bonucci?

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 luglio 2021) 1?0? Bancarellisti, urlatori circensi, apocalittici complottisti, anime fumose di paradosalli giudizi, alzate gli occhi al cielo, entrate in una Galleria d’arte, ammirate tacendo il surrealismo applicato al calcio. Il Dalí di Frattamaggiore esportato in Europa, orologi più duri dei vostri molli commenti. 0?1?Machiavellico come il principio cinico del massimo risultato con minimo sforzo. Il principe Nicolò, una C in meno nel nome una in più, grande quanto, quella di Cazzimma. La faccia di Gio’Gio’ nostro dopo novanta minuti contro Doku. La faccia di ogni tifoso stasera dopo ogni palla toccata da Ciro Immobile. Verrati&Jorginho una diga di neuroni tra gomiti di argilla. Witsel sgomita e ...