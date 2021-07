Covid: in Italia 794 casi e 28 decessi, il tasso di positività giù a 0,4% (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Sono 794 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 882 delle 24 ore precedenti (e i 753 di venerdì scorso: primi segnali di un calo settimanale che rallenta). Con 199.238 tamponi, 11 mila in più del giorno precedente, tanto che il tasso di positività scende dallo 0,5 allo 0,4%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 28 (ieri 21), per un totale di 127.615 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ricoveri ancora in calo Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 16 in meno (ieri -18) con appena 3 ingressi del ... Leggi su agi (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Sono 794 iinnelle ultime 24 ore, contro gli 882 delle 24 ore precedenti (e i 753 di venerdì scorso: primi segnali di un calo settimanale che rallenta). Con 199.238 tamponi, 11 mila in più del giorno precedente, tanto che ildiscende dallo 0,5 allo 0,4%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Isono 28 (ieri 21), per un totale di 127.615 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ricoveri ancora in calo Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 16 in meno (ieri -18) con appena 3 ingressi del ...

