Calciomercato Juventus | non solo Locatelli | Inter KO

(Di venerdì 2 luglio 2021) Laè in forte pressing su Manuelma progetto due contropartite per arrivare ad un altro talento del Sassuolo Laè sempre più vicina al colpo Manuel… L'articolo, nonKO è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - Gazzetta_it : Rinnovo Cuadrado, manca solo la firma. Pinsoglio fino al 2023, Chiellini a un passo - Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - Up_78erailmio : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus, si va verso la permanenza di Cristiano Ronaldo. Contatti avviati con Dybala - TUTTOJUVE_COM : Juventus, si va verso la permanenza di Cristiano Ronaldo. Contatti avviati con Dybala -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juventus News 24

Gianluca Frabotta nel mirino di tre squadre di Serie A: ecco i club sul terzino dellache potrebbe lasciare Torino Si muove il mercato della, anche in uscita. Uno dei giocatori candidati a lasciare Torino è Gianluca Frabotta: il terzino è un obiettivo del Genoa e negli ultimi giorni si è fatto avanti anche ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Pjanic alla?/news, si pensa al ritorno ma ci sono Inter e PSGMILAN, ODRIOZOLA SE SALTA DALOT Ilestivo è ...Al giorno d’oggi, infatti è un allenatore di calcio oltre che ex difensore ed ha giocato per tanti anni nella Juventus oltre che nella nazionale di calcio italiana. Riguardo la sua carriera sappiamo ...Mise Kean non ritornerà alla Juventus: il giocatore di proprietà dell'Everton ha già un principio di accordo con un'altra squadra per la prossima stagione.