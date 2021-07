ASPI | via al bando per Si Academy | focus su mobilità sostenibile e sicurezza

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – È stata lanciata oggi la piattaforma per candidarsi alle selezioni a livello nazionale per la Si– Smart Infrastructures, nell’ambito del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, frutto dell’accordo tra Autostrade per l’Italia () e l’Università Federico II di Napoli. L’, i cui corsi sono totalmente gratuiti, ha l’obiettivo di formare 24 giovani ingegneri laureati e farli diventare degli esperti nello sviluppo di soluzioni, gestione e monitoraggio delle infrastrutture in un’ottica di una, sicura e tecnologicamente avanzata. ...

ilmessaggero.it

Perquesta iniziativa rappresenta anche un bacino di giovani talenti da cui attingere nell'ambito delle 2.900 nuove assunzioni che l'azienda effettuerà entro il 2024.Un "bacino di giovani talenti" da cui attingere nell'ambito delle 2900 nuove assunzioni che l'azienda effettuerà entro il 2024, come previsto dal Piano industriale di. L'Academy, i cui corsi ...(Teleborsa) - È stata lanciata oggi la piattaforma per candidarsi alle selezioni a livello nazionale per la Si Academy - Smart Infrastructures Academy, nell'ambito del polo universitario di ...Aspi e il Ministero inviano una lettera al sindaco Brisca: ""Non riteniamo ci siano elementi per ritenere compromessa la pubblica sicurezza" ...