Abarth 695 Esseesse | la nuova ' Collectors' Edition' dello Scorpione

(Di venerdì 2 luglio 2021) TORINO - Il marchiotorna a far battere il cuore degliisti con una": l'695, il cui nome affonda le proprie radici nella storia del ...

TORINO - Il marchio dello Scorpione torna a far battere il cuore degli Abarthisti con una nuova "Collectors' Edition": l'Abarth 695 Esseesse, il cui nome affonda le proprie radici nella storia del marchio e rinvia direttamente ai suoi albori, quando i kit di trasformazione degli anni Sessanta fecero la fortuna di Carlo Abarth. Il Marchio dello Scorpione presenta l'ultima evoluzione della piccola sportiva di casa. Si chiama Abarth 695 Esseesse ed è il Cinquino più veloce della gamma grazie ad aerodinamica rivista e nuove componenti.