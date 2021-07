A Firenze torna la ztl notturna estiva (Di venerdì 2 luglio 2021) torna la ztl estiva notturna a Firenze con i provvedimenti a tutela del centro dal giovedì al sabato sera. La notizia arriva dopo solo tre mesi dall’annuncio della sospensione anche per il 2021. Firenze, Ztl estiva: gli orari e le zone La ztl sarà in vigore dalle 23 fino alle 3 del giorno successivo nei settori A, B e O con l’aggiunta dei settori E (da piazza Piave alla Biblioteca Nazionale) e F (lungarno Cellini e San Niccolò) con l’attivazione delle porte telematiche specifiche tra cui quella su via dei Bastioni (possibile grazie all’inversione di senso di viale Poggi). E per il ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 2 luglio 2021)la ztlcon i provvedimenti a tutela del centro dal giovedì al sabato sera. La notizia arriva dopo solo tre mesi dall’annuncio della sospensione anche per il 2021., Ztl: gli orari e le zone La ztl sarà in vigore dalle 23 fino alle 3 del giorno successivo nei settori A, B e O con l’aggiunta dei settori E (da piazza Piave alla Biblioteca Nazionale) e F (lungarno Cellini e San Niccolò) con l’attivazione delle porte telematiche specifiche tra cui quella su via dei Bastioni (possibile grazie all’inversione di senso di viale Poggi). E per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze torna Pitti Uomo 2021, la prima edizione post pandemia - Pavimenti e affreschi sono stati riportati agli antichi splendori e da oggi quella che è stata la prima fabbrica di Gucci a Firenze aperta nel 1953 torna a rivivere nel nuovo progetto di Archivio ...

A Firenze torna la ztl notturna estiva Torna poi l'orario allungato della tramvia: venerdì e sabato sera i tram viaggeranno fino alle 2.

A Firenze torna il Festival del Cinema della Diaspora Africana Rivista Africa Costa Firenze inaugurata a Savona, il manifesto per un turismo sostenibile Oggi, nel porto di Savona, Costa Crociere ha presentato in anteprima Costa Firenze, nuova nave della sua flotta che partirà domenica 4 luglio per la sua crociera inaugurale.

Primo Treno di Dante: parte il 3 luglio da Firenze SMN Il convoglio storico arriverà a Ravenna alle 12,20. Tutti i sabati e domenica fino a ottobre. Come fare i biglietti ...

