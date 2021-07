36enne arrestato dalla Polizia di Stato; viaggiava su una Panda con 68 kg di cocaina purissima (Di venerdì 2 luglio 2021) Proseguono senza soluzione di continuità i servizi di controllo del territorio da parte della Questura di Roma dedicati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Roma e provincia. Attività che non si limita al controllo in strada ma prosegue sempre con un intenso lavoro di indagine ed approfondimento. Particolarmente importante l’ultimo arresto: 68 kg di cocaina purissima trasportati da un’insospettabile su una Panda grigia. 36enne arreStato dalla Polizia di Stato a Fiano Romano. Le ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 2 luglio 2021) Proseguono senza soluzione di continuità i servizi di controllo del territorio da parte della Questura di Roma dedicati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Roma e provincia. Attività che non si limita al controllo in strada ma prosegue sempre con un intenso lavoro di indagine ed approfondimento. Particolarmente importante l’ultimo arresto: 68 kg ditrasportati da un’insospettabile su unagrigia.dia Fiano Romano. Le ...

