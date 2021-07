Wimbledon 2021, Gianluca Mager cede a Nick Kyrgios e si ferma al 2° turno (Di giovedì 1 luglio 2021) Niente da fare per Gianluca Mager. Il ligure (n.77 del ranking) si è arreso all’estroso Nick Kyrgios nel secondo turno del torneo di Wimbledon. L’erba londinese ha sorriso all’australiano (n.60 del mondo) che, nonostante un numero limitato di allenamenti, ha fatto andare il braccio in maniera notevole. Ne sa qualcosa Mager che ha alzato bandiera bianca sullo score di 7-6 (7) 6-4 6-4. Un vero peccato soprattutto l’andamento del tie-break del primo parziale nel quale l’azzurro ha dilapidato un vantaggio importante, finendo per capitolare (9-7). Dopo 1 ora e 54 minuti di ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Niente da fare per. Il ligure (n.77 del ranking) si è arreso all’estrosonel secondodel torneo di. L’erba londinese ha sorriso all’australiano (n.60 del mondo) che, nonostante un numero limitato di allenamenti, ha fatto andare il braccio in maniera notevole. Ne sa qualcosache ha alzato bandiera bianca sullo score di 7-6 (7) 6-4 6-4. Un vero peccato soprattutto l’andamento del tie-break del primo parziale nel quale l’azzurro ha dilapidato un vantaggio importante, finendo per capitolare (9-7). Dopo 1 ora e 54 minuti di ...

