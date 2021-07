Virus, l’allarme dell’Oms. “In Europa i casi risalgono, si rischia un’altra ondata” (Di venerdì 2 luglio 2021) Nuovo picco in Gran Bretagna. Ma l’Ema rassicura: con due dosi siamo protetti dalle mutazioni. E i primi dati sull’eterologa sono confortanti. Figliuolo: a luglio nessun taglio delle fiale per le Regioni Leggi su repubblica (Di venerdì 2 luglio 2021) Nuovo picco in Gran Bretagna. Ma l’Ema rassicura: con due dosi siamo protetti dalle mutazioni. E i primi dati sull’eterologa sono confortanti. Figliuolo: a luglio nessun taglio delle fiale per le Regioni

Advertising

swonsae : 20 Maggio 2017 quando tutti non avevate idea di cosa vi aspettava ,se avreste ascoltato questo messaggio,nessuno av… - sanritadacoscia : RT @sanritadacoscia: Volete capirlo, #rane_bollite seguaci inde_fesse del dio #GreenPass e dei #cosplay catastrofici? Stanno per condirvi i… - zazoomblog : Virus l’allarme dell’Oms. “In Europa i casi risalgono si rischia un’altra ondata” - #Virus #l’allarme #dell’Oms.… - giantico : RT @tempoweb: L'ennesimo allarme: 'La quarta ondata del Covid sarà psichica'. Storace: ma come evitarla non lo dicono… #covid #quartaondata… - vicky68_ : RT @tempoweb: L'ennesimo allarme: 'La quarta ondata del Covid sarà psichica'. Storace: ma come evitarla non lo dicono… #covid #quartaondata… -