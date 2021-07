(Di giovedì 1 luglio 2021)DEL 1 LUGLIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI STA CREANDO DISAGI SULLA A1-NAPOLI: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI: USCITA CONSIGLIATA SAN CESAREO CON RIENTRO SULLA A1 A VALMONTONE; RESTIAMO SULLA A1 DOVE PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL NODO A1/A24 ANCHE QUI IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CasilinaNews : A1. Incidente tra la Diramazione Roma Sud e Valmontone: code di 2 km e in aumento - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

. " Raccogliamo con piacere l'appello del Consiglio comunale di Sanremo a favore dell' Aurelia ...impegnata per tutte le infrastrutture necessarie in un territorio isolato a causa della......l'Italia ha prediposto percorsi alternativi con uscite obbligatorie e gimkane verso la...di Firenze Impruneta sarà chiusa in entrata in direzione nord ed in uscita per chi proviene da. L'...