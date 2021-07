USA, indice ISM manifatturiero giugno scende a 60,6 punti (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – L’attività manifatturiera americana frena a giugno. Lo indica l’ISM – Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L’indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 60,6 punti dai 61,2 di maggio. Il dato risulta inferiore alle attese degli analisti che stimavano un livello a 61 punti. L’indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si conferma oltre la soglia chiave di 50, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell’attività.Fra le varie componenti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – L’attività manifatturiera americana frena a. Lo indica l’ISM – Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L’dei direttori di acquisto del settoresi è attestato a 60,6dai 61,2 di maggio. Il dato risulta inferiore alle attese degli analisti che stimavano un livello a 61. L’indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settorestatunitense, si conferma oltre la soglia chiave di 50, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell’attività.Fra le varie componenti ...

