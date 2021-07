Temptation Island 2021, i prezzi del villaggio da sogno di coppie e tentatori (Di giovedì 1 luglio 2021) Da anni cornice di Temptation Island, anche quest’anno, nell’edizione 2021, coppie partecipanti, tentatori e tentatrici alloggiano nel villaggio ormai diventato simbolo del programma. Il viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia si svolge in Sardegna, per la precisione all’Is Morus Relais. Nome che i fan di Temptation conoscono molto bene ormai. Il format non è cambiato, dunque fidanzati e fidanzate abitano in due villaggi distinti insieme a tentatrici e tentatori e in attesa di scoprire nuovi colpi di scena ecco tutti i dettagli sulla magica ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Da anni cornice di, anche quest’anno, nell’edizionepartecipanti,e tentatrici alloggiano nelormai diventato simbolo del programma. Il viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia si svolge in Sardegna, per la precisione all’Is Morus Relais. Nome che i fan diconoscono molto bene ormai. Il format non è cambiato, dunque fidanzati e fidanzate abitano in due villaggi distinti insieme a tentatrici ee in attesa di scoprire nuovi colpi di scena ecco tutti i dettagli sulla magica ...

Advertising

sottonaperkai : a me sta cosa di temptation island spaventa ok - thatsila_ : RT @louviis: nessun temptation island supererà mai aka7even e Martina #TemptationIsland - minionubriaco : RT @tesswithouthea: okay allora stiamo facendo i casting per le coppie, commentate se volete “iscrivervi” a temptation island come coppia c… - _moonashes_ : RT @izukvq: Temptation Island x MHA copiato/preso spunto da @blessitachi aveva fatto la versione di hq l’anno scorso! COLLABORAZIONE CON @s… - shrimpylxver : RT @izukvq: Temptation Island x MHA copiato/preso spunto da @blessitachi aveva fatto la versione di hq l’anno scorso! COLLABORAZIONE CON @s… -