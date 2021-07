Sileri “Sarcomi, fare rete per garantire ai malati cure migliori” (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ necessaria un’azione politica che parta dal concetto di fare rete”. Con queste parole il sottosegretario di Stato alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha voluto aprire il videomessaggio di saluto per la web conference di lancio della Campagna Italiana Sarcomi 2021, promossa dalla rete Sarcoma Onlus. “fare rete significa dare ai professionisti sanitari la giusta formazione per individuare e riconoscere un tumore raro maligno dalla complessa eterogeneità – sottolinea -. Significa inoltre consentire la creazione di percorsi multidisciplinari rivolti a coloro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ necessaria un’azione politica che parta dal concetto di”. Con queste parole il sottosegretario di Stato alla Salute, Pierpaolo, ha voluto aprire il videomessaggio di saluto per la web conference di lancio della Campagna Italiana2021, promossa dallaSarcoma Onlus. “significa dare ai professionisti sanitari la giusta formazione per individuare e riconoscere un tumore raro maligno dalla complessa eterogeneità – sottolinea -. Significa inoltre consentire la creazione di percorsi multidisciplinari rivolti a coloro ...

