Sileri | «La quarantena per chi arriva dall’Inghilterra va rispettata | ma non è facile controllare tante persone»

Il Corriere della Sera intervista Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. Il tema è quello dell'arrivo in Italia dei tifosi inglesi per la partita tra Inghilterra e Ungheria. Chi proviene dal Regno Unito deve sottostare ad una quarantena obbligatoria di 5 giorni, a causa della diffusione della variante Delta. «La quarantena deve essere osservata in maniera rigorosa. Nel Regno Unito il numero dei contagi è in salita e anche quello dei decessi, sia pur di poco. Il problema è se la regola viene rispettata, se si riesce davvero a fare in modo che chi arriva dal Regno Unito osservi il periodo prescritto

