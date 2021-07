Schianto sull' A8 | Giacomo | 22 anni | muore sbalzato fuori dall' abitacolo

(Di giovedì 1 luglio 2021) Legnano (Milano) 1 luglio 2021 - Incidente mortale questa notte appena prima dell'uscita autostradale di Legnano, sul territorio di Cerro Maggiore. Un tamponamento per cause ancora al vaglio delle ...

Advertising

YouTvrs : Ancora sangue sull'#A14, schianto lungo la rampa: muore centauro - - lanuovariviera : Ancora uno schianto mortale sull'A14. Muore un motociclista - buongior1 : SCHIANTO SULL'AUTOLAGHI - irpiniatimes1 : Fatale schianto sull’A1: deceduta 32enne di Battipaglia - ottopagine : Fatale schianto sull'A1: giovane donna di Battipaglia perde la vita #Battipaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sull

IL GIORNO

Legnano (Milano) 1 luglio 2021 - Incidente mortale questa notte appena prima dell'uscita autostradale di Legnano, sul territorio di Cerro Maggiore. Un tamponamento per cause ancora al vaglio delle ...Il traffico'arteria è stato sospeso per circa due ore. La salma del povero Muscillo, che al momento dell'incidente viaggiava in direzione Gravina, è stata trasportata per competenza presso l'...RIVA DEL GARDA. Code nell'Alto Garda e traffico paralizzato per un incidente alle gallerie che collegano Riva del Garda e Ledro. Tre le persone coinvolte. L'allerta è scattata intorno alle 12.30 di og ...Gravissimo incidente stradale nella notte a Legnano, sull’Autostrada A8. Due auto si sono ribaltate dopo un tamponamento: a bordo un ragazzo di 22 anni e due ragazze di 21 e 22 anni. Il giovane è stat ...