Sandali and Co.: cosa mettere ai piedi quest'estate Che meraviglia poter finalmente indossare i Sandali! Un sollievo per le nostre estremità accaldate dall'afa cittadina. Quali scegliere per essere sempre super glamour? Ecco qualche spunto di stile per voi! Piccola premessa imprescindibile: i piedi devo essere curati. Concedetevi una pedicure ben fatta da una professionista o optate per quella realizzata in casa da voi, ma le unghie devono essere regolate e i talloni non saranno mai screpolati. Sono piccoli dettagli che dicono sul vostro stile molto di più di quanto non facciano le scarpe! cosa mettere ai piedi quest'estate: ciabattine Le ...

_ItsGiorgia : Belli i sandali un po’ eleganti però non c’è niente di più comodo delle Birkenstock and you can’t change my mind -

