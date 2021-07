Sable potrebbe essere la risposta indie a The Legend of Zelda | Breath Of The Wild

(Di giovedì 1 luglio 2021)è il nuovo gioco di avventura in terza persona di Shedworks: il team di sviluppo attraverso un'intervista ha parlato un po' del gioco, soprattutto per quanto riguarda la sua meccanica di volo con l'aliante e la arrampicata su costoni rocciosi, che si ispirano a Theofof the. "of theè stato sicuramente una grande fonte di ispirazione" ha dichiarato Gregorios Kythreotis, direttore creativo di Shedworks. "In quel gioco c'è così tanto lavoro di progettazione intelligente, specialmente perché si tratta di un titolo open-world, che è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sable potrebbe

Spaziogames.it

... non è difficile incrociare lo sguardo affabile di Gilbert con il suo inseparabile e fedele amico a quattro zampe, in quella posa chericordare la versione più raffinata di un oste vestito ...Nonostante questo, Nintendo ha svelato che il titoloanticipare importanti indizi sullo ... stiamo parlando di. Nel nuovo gioco di avventura in terza persona di Shedworks, sembra ...Gli sviluppatore di Sable affermano che l'avventura sci-fi prende ispirazione da The Legend of Zelda: Breath Of The Wild.Se avete provato la DEMO di Sable, vi sarete sicuramente accorti a che gioco potrebbe essere ispirato. In un recente aritcolo pubblicato su polygon, è ...