Ricciardi | Lockdown a ottobre? Non si può escludere nulla

"Nuovi possibili Lockdown a ottobre? Nella lotta all'epidemia non si può escludere nulla". Lo ha sottolineato il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi, ospite a 'The Breakfast Club' su Radio Capital. Ricciardi ritiene però che si abbiano tutte le possibilità per evitarlo. "Se continuiamo a rispettare tutte le misure che ancora sono in vigore e intensifichiamo ancora più le vaccinazioni - commenta Ricciardi - Se invece non lo facciamo, provocheremo un aumento dei casi e non si può escludere che vengano introdotte misure che riducano la ...

