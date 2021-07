PlayStation ha acquisito Nixxes, studio specializzato nei porting PC (Di giovedì 1 luglio 2021) PlayStation ha acquisito Nixxes, studio con sede a Utrecht, nei Paesi Bassi. Fondato nel 1999 lo studio è uno specialista di porting per PC che ha lavorato su diverse proprietà Square Enix tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Hitman, Thief e Legacy of Kain. Più di recente, lo studio ha supportato Crystal Dynamics su Marvel's Avengers. Secondo una dichiarazione, Nixxes "si unirà a PlayStation studios Technology, Creative & Services Group per fornire capacità tecniche e di sviluppo interne di alta qualità per ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021)hacon sede a Utrecht, nei Paesi Bassi. Fondato nel 1999 loè uno specialista diper PC che ha lavorato su diverse proprietà Square Enix tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Hitman, Thief e Legacy of Kain. Più di recente, loha supportato Crystal Dynamics su Marvel's Avengers. Secondo una dichiarazione,"si unirà as Technology, Creative & Services Group per fornire capacità tecniche e di sviluppo interne di alta qualità per ...

