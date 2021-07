Omicidio di Chiara Gualzetti, il gip: «Il ragazzo indagato? Senza scrupoli. È capace di intendere e di volere» (Di giovedì 1 luglio 2021) Altro che volontà superiore e voci demoniache. Il sedicenne indagato per l’Omicidio della coetanea Chiara Gualzetti, assassinata il 27 giugno a Monteveglio (Bologna), ha mostrato «mancanza di scrupoli». Il ragazzo non ha segni di ravvedimento, ed «è capace di intendere e di volere». Lo ha scritto il Gip del tribunale per i minorenni Luigi Martello, nell’ordinanza che motiva la custodia in carcere per il rischio di reiterazione del reato e di fuga. Due pericoli resi concreti dall’«estrema violenza e determinazione» e soprattutto ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Altro che volontà superiore e voci demoniache. Il sedicenneper l’della coetanea, assassinata il 27 giugno a Monteveglio (Bologna), ha mostrato «mancanza di». Ilnon ha segni di ravvedimento, ed «èdie di». Lo ha scritto il Gip del tribunale per i minorenni Luigi Martello, nell’ordinanza che motiva la custodia in carcere per il rischio di reiterazione del reato e di fuga. Due pericoli resi concreti dall’«estrema violenza e determinazione» e soprattutto ...

