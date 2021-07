M5s, alla Camera deputati spaccati. Azzolina: “Rottamiamo le persone come fa Renzi?”. Spadafora: “Conte non è adatto a fare il leader” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Che facciamo ora? Rottamiamo le persone come fa Renzi?”. La parolaccia, il paragone indicibile, alla fine esce dalla bocca dell’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che da Giuseppe Conte fu scelta dopo l’addio di Lorenzo Fioramonti. Nell’assemblea dei deputati del M5s è lei a rappresentare il fronte più avanzato dello schieramento a testuggine dei parlamentari che stanno con l’ex presidente del Consiglio, nel doloroso duello tra il garante e fondatore e il professore che da Palazzo Chigi ha dato nuova linfa al movimento. A ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) “Che facciamo ora?lefa?”. La parolaccia, il paragone indicibile,fine esce dbocca dell’ex ministra dell’Istruzione, Lucia, che da Giuseppefu scelta dopo l’addio di Lorenzo Fioramonti. Nell’assemblea deidel M5s è lei a rappresentare il fronte più avanzato dello schieramento a testuggine dei parlamentari che stanno con l’ex presidente del Consiglio, nel doloroso duello tra il garante e fondatore e il professore che da Palazzo Chigi ha dato nuova linfa al movimento. A ...

BRINDISI.Non bisogna essere zingari per prevedere come andranno le cose.di Tonino Saponaro dir. trcb Così è stato . Subito Grillo ha risposto : “” Non ha visione politica né capacità manageriali . Statuto seicentesco , un tentativo di trasformare il Movimento in un partito unipersonale ; Conte non ha ...

