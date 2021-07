Lollo G una nuova stella nel firmamento musicale

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lorenzo Orsini in arteG è un giovanissimo autore rap che sta facendo parlare di sé, incuriosendo il pubblico non solo dei giovanissimi. Era giovanissimo quando ha iniziato a condividere il palco con artisti importanti come Ghali, Samuel Heron, Gue Pequero, Achille Lauro. Il suo produttore discografico è una firma d’eccellenza in fatto di nuovi talenti e non solo: Mitch dj. Lorenzo Orsini sin da giovanissimo si messo in evidenza nel difficile mondo della musica. Non è passato dai vari talkshow o reality, neppure dall’inossidabile Amici che scopre talenti ogni anno. Lui non è una creatura di Maria de Filippi, bensì del produttore storico Micth dj. Il palco è un luogo ...