Io sono nessuno e la gioia infinta di prendere e dare botte (Di giovedì 1 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=k69UM9wVAMA Arriva un momento in cui gli uomini che i governi usano e possiedono come fossero armi, quegli stessi uomini che fanno vite piene di azione ed emozioni forti, iniziano a sognare una vita normale. La sogna il protagonista di True Lies, la sognano Mr. e Mrs. Smith, anche James Bond ad un certo punto si sposa (durerà pochissimo), addirittura anche un indipendente come Superman sogna una vita da Clark Kent. Hutch Mansell la sognava da dietro una finestra e ci è riuscito, si è ritirato, ha trovato un lavoro impiegatizio, ha una bella moglie e due figli, che non sanno niente del suo passato. Tuttavia forse Hutch doveva stare attento a quel che ...

