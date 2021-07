Grande Fratello Vip 6, brutte notizie per Jedà: trattative saltate, ecco cosa è successo (FOTO) (Di giovedì 1 luglio 2021) Le selezioni per quanto riguarda il cast che andrà a comporre la casa del Grande Fratello Vip 6 sono ancora in atto e tra i papabili concorrenti c’era anche Jedà. Il fidanzato di Vera Gemma ha generato Grande fermento durante la partecipazione della dama all’Isola dei famosi. Il giovane è divenuto un volto così popolare L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 luglio 2021) Le selezioni per quanto riguarda il cast che andrà a comporre la casa delVip 6 sono ancora in atto e tra i papabili concorrenti c’era anche. Il fidanzato di Vera Gemma ha generatofermento durante la partecipazione della dama all’Isola dei famosi. Il giovane è divenuto un volto così popolare L'articolo proviene da KontroKultura.

