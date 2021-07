Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 e PS4 ci porta a Iki Island, ecco quando (Di giovedì 1 luglio 2021) Il 20 agosto Sucker Punch pubblicherà Ghost of Tsushima Director's Cut sia su PS5 che PS4. Questa nuova edizione non include solo il gioco originale e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati fino a oggi, ma anche una nuova avventura di Jin e tante nuove funzionalità. Se amate la storia, saprete che oltre a Tsushima, anche la vicina isola di Iki è stata invasa nello stesso periodo. Un nuovissimo capitolo del viaggio di Jin è in arrivo e sarà ambientato proprio a Iki. In questa nuova storia, Jin si recherà sull'isola per indagare sulle voci di una presenza mongola. Ben presto, però, si ritroverà coinvolto in alcuni eventi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) Il 20 agosto Sucker Punch pubblicheràof's Cut sia su PS5 che PS4. Questa nuova edizione non include solo il gioco originale e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati fino a oggi, ma anche una nuova avventura di Jin e tante nuove funzionalità. Se amate la storia, saprete che oltre a, anche la vicina isola di Iki è stata invasa nello stesso periodo. Un nuovissimo capitolo del viaggio di Jin è in arrivo e sarà ambientato proprio a Iki. In questa nuova storia, Jin si recherà sull'isola per indagare sulle voci di una presenza mongola. Ben presto, però, si ritroverà coinvolto in alcuni eventi ...

