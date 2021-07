Germania chiusa (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Certificato Covid è appena entrato in funzione e la Germania sta già mettendo in pericolo la sua ragion d’essere, cioè permettere il ritorno alla libera circolazione delle persone nell’Unione europea per chi è vaccinato o guarito dal Covid-19. Il governo tedesco ha deciso di inserire il Portogallo tra i paesi con variante preoccupante, a causa dell’impennata di casi provocata da quella Delta. Negli scorsi giorni Angela Merkel aveva criticato António Costa per aver permesso ai turisti britannici di entrare senza restrizioni. Nel fine settimana Berlino ha vietato gli ingressi sul suo territorio dal Portogallo (solo i cittadini tedeschi possono tornare sottoponendosi a ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Certificato Covid è appena entrato in funzione e lasta già mettendo in pericolo la sua ragion d’essere, cioè permettere il ritorno alla libera circolazione delle persone nell’Unione europea per chi è vaccinato o guarito dal Covid-19. Il governo tedesco ha deciso di inserire il Portogallo tra i paesi con variante preoccupante, a causa dell’impennata di casi provocata da quella Delta. Negli scorsi giorni Angela Merkel aveva criticato António Costa per aver permesso ai turisti britannici di entrare senza restrizioni. Nel fine settimana Berlino ha vietato gli ingressi sul suo territorio dal Portogallo (solo i cittadini tedeschi possono tornare sottoponendosi a ...

Advertising

SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MassimoCaputi: Sterling e Kane stendono la #Germania e l'#Inghilterra si qualifica ai quarti. Ora per gli inglesi si apre una teorica a… - GazzettinoL : Brevi di sport Inghilterra-Germania 2-0 AWembley i padroni di casa eliminano i tedeschi da Euro 2020 conquistando… - MassimoCaputi : Sterling e Kane stendono la #Germania e l'#Inghilterra si qualifica ai quarti. Ora per gli inglesi si apre una teor… - muttinis : RT @FederGolf: Round 3, #BMWInternationalOpen In Germania con una prova bogey free chiusa in -8 (con 8 birdie) su un totale di -17 #Hovlan… - FederGolf : Round 3, #BMWInternationalOpen In Germania con una prova bogey free chiusa in -8 (con 8 birdie) su un totale di -1… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania chiusa Vanoli, organigramma al top col vice coach Federico Perego Si bissa con il titolo l'anno successivo, insieme ad una grande stagione di Eurolega chiusa alle Top 16. Durante la stagione 2018/19 viene promosso a capo allenatore e vince la coppa di Germania. ...

Idrogeno, la sfida ambientale investe le Borse. E l'Italia c'è L'offerta sui tabelloni di Euronext della matricola Hydrogène de France si è chiusa con la ... e dei singoli Paesi, a partire dalla Germania che ha stanziato nove miliardi di euro nella sfida. Ma l'...

Germania chiusa Il Foglio Germania chiusa Berlino vieta gli ingressi dal Portogallo e mette di nuovo in pericolo Schengen. Germania; Ue; Variante Delta; Portogallo; Green Pass ...

Taglio del nastro a Berlino per la mostra “Sardegna Isola Megalitica” È stata inaugurata a Berlino la mostra internazionale “Sardegna Isola Megalitica – Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo” allestita al museo statale della Preistoria e del ...

Si bissa con il titolo l'anno successivo, insieme ad una grande stagione di Eurolegaalle Top 16. Durante la stagione 2018/19 viene promosso a capo allenatore e vince la coppa di. ...L'offerta sui tabelloni di Euronext della matricola Hydrogène de France si ècon la ... e dei singoli Paesi, a partire dallache ha stanziato nove miliardi di euro nella sfida. Ma l'...Berlino vieta gli ingressi dal Portogallo e mette di nuovo in pericolo Schengen. Germania; Ue; Variante Delta; Portogallo; Green Pass ...È stata inaugurata a Berlino la mostra internazionale “Sardegna Isola Megalitica – Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo” allestita al museo statale della Preistoria e del ...