G20 a Matera, una foto virale. Ecco chi è l’uomo a torso nudo sul balcone (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – Un grande evento e una foto virale. C’è il G20 a Matera ed è tutto uno sfilar di politici, potenti della terra e media a caccia di dichiarazioni. E poi c’è lui, l’uomo affacciato al suo balcone. Se ne sta lì, a torso nudo, pantaloncini e ciabatte. Osserva silenziosamente la folla sottostante. Nessuna arringa, tantomeno schiamazzo. E’ semplicemente rilassato, magari un po’ accaldato viste le temperature di questi giorni. Ma non teme affatto di mostrarsi in tenuta casalinga. Perché mai dovrebbe, lui ci vive tra i Sassi di Matera. Una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – Un grande evento e una. C’è il G20 aed è tutto uno sfilar di politici, potenti della terra e media a caccia di dichiarazioni. E poi c’è lui,affacciato al suo. Se ne sta lì, a, pantaloncini e ciabatte. Osserva silenziosamente la folla sottostante. Nessuna arringa, tantomeno schiamazzo. E’ semplicemente rilassato, magari un po’ accaldato viste le temperature di questi giorni. Ma non teme affatto di mostrarsi in tenuta casalinga. Perché mai dovrebbe, lui ci vive tra i Sassi di. Una ...

stanzaselvaggia : Matera, G20. I potenti della terra vs la potenza di un terrazzo. - ItalyMFA : #G20 #G20Italy | I Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del @g20org hanno adottato la Dichiarazione di Matera sul… - ernestocarbone : G20 a Matera con i leader mondiali…e lui che si affaccia dal balcone #G20Italy #matera #cosedasud #vivailsud - Cristian_FF_79 : RT @lefrasidiosho: Ma come ha fatto a riconoscerlo? #G20 #Matera - ppampuz : RT @stanzaselvaggia: Matera, G20. I potenti della terra vs la potenza di un terrazzo. -