Con Satispay il Cashback non si ferma e continua fino a fine anno

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ildi Stato è sospeso, ma non quello di: i nuovi iscritti hdiritto a rimborsi del 10% per tutto il resto dell’! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

myssstanelenoir : @__davidxx__ Il bulldog francese ha già chiesto se lo voglio mica comprare con tutti i soldi che faccio su satispay - Lorexae : Con Satispay il Cashback non si ferma: fino a 150€ di rimborso acquistando nei negozi convenzionati - infoiteconomia : Sorpresa: con Satispay il cashback ricomincia - EcommerceGuruIT : Sovente, con le persone di EcommerceCommunity, si parla dell'importanza dell'instant marketing .... fatto bene. A t… - BCCCarate : Da oggi il venerdì sarà davvero il giorno più bello della settimana…grazie ai #Cashbackfridays! Ogni venerdì paga c… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Satispay

...8 milioni, ma gli aderenti al cashback di Stato erano in totale 9 milioni: vogliamo dare a questa fascia di persone la possibilità di rinnovare i benefici del programma , unendosi ail ...la nuova iniziativa,punta ad anticipare di qualche mese l'obiettivo di raggiungere fino a 120.000 nuovi utenti mensili e di varcare entro 12 mesi la soglia dei 3 milioni di utenti ...#doitsmart. Milano, 1 luglio 2021 – Con Satispay il Cashback non si ferma e prosegue fino a fine anno. Per tutti coloro che si iscriveranno nel mese di luglio all’innovativo s ...Satispay lancia un programma riservato ai nuovi iscritti alla app per i pagamenti digitali. Anche Vodafone ha un piano di cashback per i suoi clienti ...