Ambiente | Assorimap a Draghi | “Urgente cronoprogramma per valorizzare i 2 | 5 miliardi destinati dal Pnr all’economia circolare”

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 luglio 2021), l’Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Plastiche, lancia un appello al Presidente del Consiglio Marioaffinchè vengano messi in campo adeguati interventi per far decollare i 2,1nel Pnrr. Occorre, a stretto giro, unaffinché le misure approvate non restino una mera dichiarazione di intenti. “Accogliamo con soddisfazione le parole pronunciate oggi da Mario, che ha indicato la necessità di precise riforme per incrementare la produttività, valorizzando i nuovi ...