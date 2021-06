Wimbledon 2021 | Matteo Berrettini si porta a casa il primo turno | Guido Pella superato in quattro set

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Più combattuto del previsto il debutto disul verde di. Il tennista azzurro, numero 7 del tabellone, superaper tre set a uno (6-4 3-6 6-4 6-0); l’argentino, che raggiunse i quarti di finale due anni fa, se l’è giocata a viso aperto per più di un’ora e mezza di match, per poi crollare emotivamente dopo aver perso la terza frazione. Perè stata comunque una partita di discreto livello, in cui conferma il suo stato di grazia al servizio contro un giocatore performante; ora per lui al secondouno tra l’olandese Botic ...

Anche Camila Giorgi supera in modo brillante il primo ostacolo del singolare femminile di. La tennista marchigiana, numero 62 del mondo, reduce dalla semifinale di Eastbourne era attesa da ...Doveva essere una passeggiata, a sentire le voci della vigilia, è stato un bel trekking invece quello di Matteo Berrettini, che ha dovuto mettere in campo testa e braccio per superare Guido Pella. L'...Un Guido Pella che nel 2021 sta brillando davvero poco ci prova con Matteo Berrettini, ma il romano in questo momento è di un altro pianeta e va avanti a Wimbledon. La prima gara di un torneo - specia ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Debutto convincente per Matteo Berrettini nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Cl ...