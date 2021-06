Variante delta: dopo i due a Pisa, casi sospetti anche a Firenze. Le contromisure in Toscana (Di mercoledì 30 giugno 2021) Via ad un sequenziamento a tappeto. Il primario di Virologia a Cisanello: «È 5-6 volte più contagiosa della Variante inglese, ma non è detto che attecchisca da noi in modo così capillare». I pareri di Menichetti e Falcone Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 30 giugno 2021) Via ad un sequenziamento a tappeto. Il primario di Virologia a Cisanello: «È 5-6 volte più contagiosa dellainglese, ma non è detto che attecchisca da noi in modo così capillare». I pareri di Menichetti e Falcone

Advertising

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - repubblica : Variante Delta, quel contagio sprint al supermercato: due clienti infettati dopo essersi solo passati accanto - valentinocossu : ^Non vaccinati, sarete stanati e perseguitati: l'allarme variante Delta d... - valentinocossu : Non vaccinati, sarete stanati e perseguitati: l'allarme variante Delta d... -