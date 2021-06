Temptation Island 2021, quante puntate sono e quando va in onda: il calendario completo con tutte le date (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sta per sbarcare su Canale 5 in prima serata Temptation Island 2021, il docu-reality più amato e seguito dell’estate. Il programma prenderà il via questa sera, mercoledì 30 giugno, ma i fan ora si chiedono quante puntate saranno e quando andranno in onda. Temptation Island 2021, quante puntate sono e quando va in onda? Dopo la prima puntata che andrà in onda questa sera, su Canale 5 ci sarà un cambio di programmazione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sta per sbarcare su Canale 5 in prima serata, il docu-reality più amato e seguito dell’estate. Il programma prenderà il via questa sera, mercoledì 30 giugno, ma i fan ora si chiedonosaranno eandranno inva in? Dopo la prima puntata che andrà inquesta sera, su Canale 5 ci sarà un cambio di programmazione. ...

Advertising

Striscia : Dicci che stasera inizia Temptation Island, senza dirci che stasera inizia Temptation Island... ?? @TemptationITA… - giuliasenzanome : Prima edizione di Temptation Island senza post di Trash Italiano - MOONBLONDIES : ma stasera inizia temptation island - amicixdrugs : RT @_hellotetectif: Domani ritornano sia Temptation Island che la seconda parte di Too hot to handle 2, che meraviglia, grazie dio del tras… - delighxt : buongiorno amici stasera non posso vedere temptation island ?? -