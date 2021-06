Spadafora | “Confido in uno scatto di orgoglio della comunità 5 Stelle”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA – L’ex ministro dello sport Vincenzo(foto) si inserisce nel dibattito interno al Movimento 5con la crisi che è improvvisamente scoppiata tra il garante Beppe Grillo e il leader in pectore Giuseppe Conte, contrapponendo l’uno all’altro. Queste le parole di, affidate alla propria pagina Facebook: “M5S: cercasi mediatori di comprovata esperienza, no perditempo.in unodi”. L'articolo L'Opinionista.

