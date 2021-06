Pesce pericoloso venduto nel napoletano | scatta il sequestro

(Di mercoledì 30 giugno 2021)non sicuro sequestrato nel. Venti chilogrammi di prodotto ittico è stato dalla Guardia Costiera di Torre del Greco a Ercolano. Mitili, alici e spigole non a norma e pericolose per la salute erano venduti con l’utilizzo di un automezzo di tipo Apecar all’interno dell’area mercatale.sequestrato a Ercolano La merce, sprovvista di qualsivoglia documentazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #Economia “Non tracciato e pericoloso”, sequestrati 47 kg di pesce a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Pesce pericoloso

Vesuvio Live

Ercolano - Venti chilogrammi di prodotto ittico sequestrato nella città alle falde del Vesuvio, questa mattina, dalla Guardia Costiera di Torre del Greco. Mitili, alici e spigole non a norma e ...Tuttavia un loro consumo eccessivo, a scapito dei grassi omega - 3 (, semi di lino, noci), èper la salute. Secondo gli studiosi, quindi, adottare una dieta con meno grassi omega - 6 ...Nonostante l’importanza del fenomeno, finora si sapeva abbastanza poco a livello globale del suo andamento, ma ora un rapporto appena pubblicato dall’Intergovernmental Oceanographic Commission dell’Un ...Il periodo di gestazione dei celacanti può arrivare anche a cinque anni secondo uno studio che solleva preoccupazioni per il futuro di questa specie in pericolo.