Panico nel Pd dopo il “botto” del M5S: “Non sappiamo con chi parlare”. Letta travolto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il ciclone Grillo-Conte lascia il Pd senza parole. Una crisi di afasia mascherata da un laconico “osseviamo con rispetto” quel che accade nel M5S. Lo afferma Enrico Letta, al quale non ne va bene una da quando ha deciso di lasciare Parigi. Ok, le sue “priorità” hanno lasciato indifferenti, se non irritato, l’elettorato potenziale sondato: alla tassa di successione alla legge Zan, passando per lo ius soli e il voto ai diciottenni. Ora il caos, anzi le “comiche finali” dello show Conte-Grillo una ripercussione l’ha già provocata: lo psicodramma dem. La parola d’ordine, nel Pd, è «rispetto», la richiesta del Nazareno è di non commentare. Ma dietro la facciata i dem sono ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il ciclone Grillo-Conte lascia il Pd senza parole. Una crisi di afasia mascherata da un laconico “osseviamo con rispetto” quel che accade nel M5S. Lo afferma Enrico, al quale non ne va bene una da quando ha deciso di lasciare Parigi. Ok, le sue “priorità” hanno lasciato indifferenti, se non irritato, l’elettorato potenziale sondato: alla tassa di successione alla legge Zan, passando per lo ius soli e il voto ai diciottenni. Ora il caos, anzi le “comiche finali” dello show Conte-Grillo una ripercussione l’ha già provocata: lo psicodramma dem. La parola d’ordine, nel Pd, è «rispetto», la richiesta del Nazareno è di non commentare. Ma dietro la facciata i dem sono ...

Advertising

LegaSalvini : ++ 'VI AMMAZZO TUTTI', COL COLTELLO SEMINA IL PANICO A SAN PIETRO ++ Il Tempo Quotidiano: Si tratta di un 46enne… - milano_xr : Oggi #30giugno due persone sedute per strada a #Milano disturbano il traffico caotico. Hanno cartelli che parlano d… - erreelleerre : RT @FeMari_Fe: Vi capita mai di entrare nel panico pensando 'non è questa la vita che voglio' e allora decidete di provare a cambiare ma ca… - dettocappe : RT @FeMari_Fe: Vi capita mai di entrare nel panico pensando 'non è questa la vita che voglio' e allora decidete di provare a cambiare ma ca… - _mardy__bum_ : Io: niente ansia, è solo un lettorato che non conta niente Il mio cervello: vai nel panico perché è un orale -