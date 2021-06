Nicolò Scalfi Caduta Libera: ha deciso di spendere così i soldi vinti, resterete senza parole (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sapete come Nicolò Scalfi ha deciso di spendere i soldi vinti a Caduta Libera? resterete veramente senza parole Nicolò Scalfi è uno dei campioni più famosi di Caduta Libera, game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Egli è nato a Sarezzo, in provincia di Brescia, si è diplomato al liceo scientifico ed ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sapete comehadiveramenteè uno dei campioni più famosi di, game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Egli è nato a Sarezzo, in provincia di Brescia, si è diplomato al liceo scientifico ed ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Nicolò Scalfi, il supercampione di Caduta Libera rivela: “Il corriere mi ha portato 200mila euro in… - infoitcultura : Nicolò Scalfi racconta il retroscena su come ha ricevuto i soldi vinti a Caduta Libera - CronacaSocial : Vi ricordate Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera? Oggi svela come ha speso i 650.000 euro vinti ?? ????… - LaMammaN1 : - infoitcultura : Caduta Libera: ecco come Nicolò Scalfi ha ricevuto i soldi della vincita -