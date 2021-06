Napoli, spari in strada: poliziotto accoltellato durante un controllo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Paura nel centro di Napoli, accoltella poliziotto durante un controllo di routine. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Nolana hanno controllato un giovane il quale, durante l’identificazione, si è dato improvvisamente alla fuga in direzione di vico Gabella alla Farina. Aggredito durante un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Paura nel centro di, accoltellaundi routine. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale,il servizio didel territorio, nel transitare in piazza Nolana hanno controllato un giovane il quale,l’identificazione, si è dato improvvisamente alla fuga in direzione di vico Gabella alla Farina. Aggreditoun L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

