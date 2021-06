(Di mercoledì 30 giugno 2021) Non supera la fase beta: lo studio di sviluppo ha annunciato per il prossimo autunno ladeiTermina ancora prima di iniziare il percorso di: il team di Cryptic Studios, che si è occupato dello sviluppo del titolo, ha annunciato la prossimadei. Al momento dell’annuncio, il gioco, pubblicato da Perfect World Entertainment e distribuito in esclusiva su PC tramite Epic Games Store, era ancora nella sua versione beta.: i ...

Advertising

tuttoteKit : Magic Legends: annunciata la chiusura definitiva dei server #CrypticStudios #EpicGamesStore #MagicLegends #PC… - misteruplay2016 : Magic: Legends chiuderà i battenti prima di lasciare l’open beta - GamerClickit : Magic Legends chiude i battenti a fine ottobre - GamingTalker : Magic Legends chiuderà il 1 novembre: era solo in Open Beta - Eurogamer_it : #MagicLegends, la chiusura entro ottobre. Il gioco non lascerà l'open beta. -

Ultime Notizie dalla rete : Magic Legends

Cattive notizie in arrivo., un gioco che appena lanciato nella sua versione beta su PC tramite EGS e Steam a marzo, non vedrà mai la luce del sole. Lo sviluppatore Cryptic Studios e l'editore Perfect World ...Pubblicato in open beta soltanto nel mese di marzo,di Perfect World Entertainment e Cryptic Studios (presentatosi solo un mese fa con un nuovo video ) non vedrà la luce dopo il suo periodo di prova che scade il 31 ottobre , purtroppo. Di ...Non supera la fase beta Magic Legends: lo studio di sviluppo ha annunciato la chiusura definitiva dei server nel prossimo autunno.Il titolo è Magic: Legends chiuderà definitivamente i battenti a ottobre e lo trovi qui: https://www.thegamesmachine.it/news-videogiochi-pc-ps4-xbox-wii-u-app/210501/magic-legends-chiude-ottobre/ ...