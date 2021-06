L’Ue annuncia una proposta entro il 2023 per vietare le gabbie per gli animali d’allevamento (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Commissione europea ha annunciato che intende presentare una proposta legislativa entro la fine del 2023 per eliminare gradualmente e infine vietare definitivamente l’uso delle gabbie per una serie di animali da allevamento entro il 2027. Ad annunciarlo sono state la Commissaria europea per la salute Stella Kyriakides e la vicepresidente della Commissione V?ra Jourová, durante una conferenza stampa sulla risposta della Commissione all’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “End the cage age” (Basta animali in gabbia), ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Commissione europea hato che intende presentare unalegislativala fine delper eliminare gradualmente e infinedefinitivamente l’uso delleper una serie dida allevamentoil 2027. Adrlo sono state la Commissaria europea per la salute Stella Kyriakides e la vicepresidente della Commissione V?ra Jourová, durante una conferenza stampa sulla risposta della Commissione all’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “End the cage age” (Bastain gabbia), ...

