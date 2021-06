L'appello di Grillo ai Cinque stelle: "Rimaniamo uniti. Ma chi vuole se ne vada pure" (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Pensavo che Conte fosse la persona giusta per cambiare il M5s ma forse non lo è per quello che serve oggi. Adesso restiamo uniti, ma se qualcuno se ne vuole andare è una scelta che farà in tutta coscienza". Beppe Grillo risponde con un video alle tensioni che stanno agitando in queste ore la base (e gli eletti) del Movimento Cinque stelle, dopo lo strappo definitivo consumato con Giuseppe Conte sulla modifica dello statuto (e dopo che questi gli aveva dato del "padre padrone"). "Non sono un padre padrone, ma il padre del Movimento. Ho fatto delle cose straordinarie che non rinnego". Nel video di sei ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Pensavo che Conte fosse la persona giusta per cambiare il M5s ma forse non lo è per quello che serve oggi. Adesso restiamo, ma se qualcuno se neandare è una scelta che farà in tutta coscienza". Bepperisponde con un video alle tensioni che stanno agitando in queste ore la base (e gli eletti) del Movimento, dopo lo strappo definitivo consumato con Giuseppe Conte sulla modifica dello statuto (e dopo che questi gli aveva dato del "padre padrone"). "Non sono un padre padrone, ma il padre del Movimento. Ho fatto delle cose straordinarie che non rinnego". Nel video di sei ...

