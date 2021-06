Euro 2020, Ed Sheeran e David Beckham in tribuna a Wembley (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non solo i reali allo stadio Wembley di Londra per la partita che ha visto trionfare la nazionale inglese contro la Germania. Tra i VIP in tribuna, inquadrati spesso dalle telecamere, anche Ed Sheeran e David Beckham. La ex star del Manchester United era più che attesa, mentre il cantante ha rivelato una fortissima passione … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non solo i reali allo stadiodi Londra per la partita che ha visto trionfare la nazionale inglese contro la Germania. Tra i VIP in, inquadrati spesso dalle telecamere, anche Ed. La ex star del Manchester United era più che attesa, mentre il cantante ha rivelato una fortissima passione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - Inter : ? | #EURO2020 Si chiude l'avventura a Euro 2020 della Croazia di Brozovic e Perisic. ?? - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 FRANK DE BOER NON È PIÙ IL CT DELL'OLANDA Lo annuncia la Federazione con un comunicato… - Vince_cst : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 - LenaicRoux : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Calciomercato Lecce, ufficiale Brynjar Bjarnason LECCE - Prosegue il restyling del Lecce dopo l'arrivo di Marco Baroni in panchina e gli acquisti di Olivieri e Blin . Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del difensore ...

Costa: 'I tifosi inglesi non entreranno allo stadio Olimpico' ROMA - " Sono chiaro e netto: i tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita all'Olimpico con l'Ucraina il prossimo 3 luglio. Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve ...

Confermati i quarti di finale di UEFA EURO 2020 UEFA.com Euro 2020, Ed Sheeran e David Beckham in tribuna a Wembley Non solo reali allo stadio Wembley di Londra. Tra i vip in tribuna anche Ed Sheeran e David Beckham. Il cantautore e lo ...

Assoreti, frena la raccolta a maggio: volumi netti pari a 5 miliardi (Teleborsa) – I volumi netti mensili della raccolta delle reti di consulenza a maggio sono stati pari a 5 miliardi di euro, in crescita del 23,3% anno su anno e in calo del 10,3% su base ...

LECCE - Prosegue il restyling del Lecce dopo l'arrivo di Marco Baroni in panchina e gli acquisti di Olivieri e Blin . Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del difensore ...ROMA - " Sono chiaro e netto: i tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita all'Olimpico con l'Ucraina il prossimo 3 luglio. Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve ...Non solo reali allo stadio Wembley di Londra. Tra i vip in tribuna anche Ed Sheeran e David Beckham. Il cantautore e lo ...(Teleborsa) – I volumi netti mensili della raccolta delle reti di consulenza a maggio sono stati pari a 5 miliardi di euro, in crescita del 23,3% anno su anno e in calo del 10,3% su base ...